Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Katıldı

Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Katıldı
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katıldığı eylemde, Filistin'e özgürlük çağrısı yapıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını ve katliamlarını kınamak amacıyla yüzlerce kişi bir araya geldi.

Gösteriye, iklim aktivisti ve insan hakları savunucusu olarak tanınan İsveçli Greta Thunberg de katıldı.

Meydanda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Yemek gönderin, bomba değil", "Gazze'yi şimdi kurtarın" ve "Arnavutluk Filistin'in yanındadır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride, İsrail'in Filistinlileri "kasıtlı olarak" öldürdüğü ve dünyanın bu katliamlar karşısında sessiz kalmaması gerektiği ifade edildi.

"Gazze'de açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığına" dikkati çekilen gösteride, İsrail'e kuşatma ve apartheid politikalarına son vermesi ve soykırımı sonlandırması çağrısı yapıldı.

Thunberg, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insani felaketin ciddiyetine işaret ederek, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Gazzelilerin yardım taşıyan tırların bölgeye girişini beklediğini ancak bunun engellendiğini ifade eden Thunberg, "Bu, İsrail'in yasa dışı ayrımcı politikalarının bir devamıdır. Gazze'ye yönelik açlık kampanyasının sürdürülmesi için fırınlar bile yok edildi." dedi.

Thunberg, Gazze'de yaşananların, dünyanın sessizliğinin bir sonucu ve soykırım olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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