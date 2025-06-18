Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin'e destek gösterisi ve yürüyüşü düzenlendi.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırım durdurulsun" sloganıyla İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösteride, ülkede gerçekleşen "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu foruma katılan yabancı aktivistler de yer aldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Göstericiler Arnavutluk ve Filistin bayraklarının yanı sıra üzerlerinde "Gazze'deki bombardıman durdurulsun", "Gazze'deki soykırım durdurulsun", "Özgür Filistin", "İsrail, çocukları öldürme", "İki devletli çözüm uygulansın" yazılı pankartlar taşıdı.

Aktivistlerden Floriar Arapi, gösterinin insani değerleri ortaya koymak ve insanlığı savunmak açısından önemli olduğunu belirterek, "İsrail, Birleşmiş Milletlere, bölge ülkelerine ve yakın müttefikleri dahil dünyadaki tüm devletlere meydan okuyarak, tarihinin en vahşi ve eşi benzeri görülmemiş belgelenmiş soykırımını sürdürüyor." diye konuştu.

İskender Bey Meydanı'ndaki gösteri ve konuşmaların ardından Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.