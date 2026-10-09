Tiran'da devlet kurumlarına bomba ihbarı yapıldı, polis henüz bulguya rastlamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bazı kurumlara bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.

Arnavutluk polisinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli devlet kurumlarının resmi e-posta adreslerine, binalara patlayıcı yerleştirildiğine yönelik ihbar yapıldı.

Polisin gerekli kontrolleri başlattığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar patlayıcı yerleştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Savcılığın talimatı doğrultusunda emniyetin uzman birimlerinin ihbarın kaynağını tespit etmeye yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Arnavutluk Medya ve Enformasyon Ajansı da tehdit içerikli e-postaların bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu, soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü vurguladı.

Çok sayıda e-posta adresine gönderildiği öne sürülen tehdit mesajlarından birinin içeriği de medyada yayımlandı.

Sırp paramilislerin lideri olduğu iddia edilen e-postada kurum binalarına patlayıcı yerleştirildiği ifade edildi.

E-postada ayrıca söz konusu saldırıların "Kosova, Sırp toprağı olarak tanınana kadar" devam edeceği iddia edildi.

Kaynak: AA