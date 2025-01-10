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Tiran'da Belediye Başkanı Veliaj'a Yolsuzluk İddialarıyla İstifa Çağrısı

Tiran'da Belediye Başkanı Veliaj'a Yolsuzluk İddialarıyla İstifa Çağrısı
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a karşı aylardır süren gösteriler, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tekrarlandı. Eylemciler, Veliaj'in istifa etmesini talep etti. Gösteriler, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından destekleniyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddiaları sebebiyle aylardır süren Belediye Başkanı Erion Veliaj karşıtı gösteriler, istifa çağrısıyla tekrarlandı.

Belediye Başkanı Veliaj hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle Nisan 2024'te "istifa çağrısıyla" başlayan gösteriler, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi'nin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Tiran Belediyesi önünde yenilendi.

Eylemciler, Veliaj'in istifa etmesini istedi.

Burada trafik akışını durduran bazı göstericiler ile sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"Hukuk ve adaletten yanayız"

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, göstericilere yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un güzel şeyler hak ettiğini belirterek, "Vazgeçmeyeceğiz, hukuk ve adaletten yanayız." dedi.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi, "Zafer, muhaliflerin ve Tiranlıların olacak." ifadesini kullandı.

Onlarca polis memurunun güvenlik tedbiri aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

Olay

Bu arada ülkedeki gösteriler, "Kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin 2024 Mart sonunda gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı.

Gösterilerin, Veliaj istifa etmediği sürece devam edeceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel
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