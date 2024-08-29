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Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Protestocular, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 23. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadelenin önemine işaret ederek, "Arnavutluk'un önünde tek bir yol var, Tiran'ın önünde bir yol var. O da değişim yoludur." dedi.

PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi de protestoların devam edeceğini belirterek, "Artık rekora ulaşan bu protesto devam edecek. Önümüzdeki perşembe tekrar burada olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Protestoda onlarca polis görev alırken belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ??????????????

Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA / Güncel

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