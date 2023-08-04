TIR Şoförleri Kaçak Göçmen Tehlikesine Karşı Güvenlik Kamerası Sistemi Kuruyor

EDİRNE'de son 14 günde 6 kaçak göçmenin gizlice bindikleri TIR'ların dorsesinde havasızlıktan hayatını kaybetmesi üzerine, Avrupa'ya ihraç yükü götürmek için kente gelen sürücüler, TIR parklarında ve kuyruklarda diken üstünde bekliyor. Kaçak göçmen tehlikesine karşı bazı firmalar ise araçlara güvenlik kamerası sistemi kurmaya başladı. TIR şoförü Cemil Binboğa, "Şirket şu anda araçların genelini hem içten hem de dıştan kamera sistemiyle döşedi. Araç içinden her şeyi görebiliyor ve izleyebiliyoruz" dedi.

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lara gizlice göçmenlerin binmesi araç şoförlerine büyük zorluk yaşatıyor. Edirne'de son 14 günde gizlice bindikleri TIR'ların dorselerinde 6 kaçak göçmen havasızlıktan hayatını kaybederken, bazı firmalar çareyi araçlara güvenlik kamerası sistemi kurmakta buldu. Sürücüler, aracın önü, arkası, dorse içi ve mühür kısmına kurulan kameralardan, şoför mahallindeki ekran aracılığıyla kaçak yolcu binişini takip edebiliyor. Bu sisteme sahip olmayan araçlarda ise şoförler, mola sırasında diğer sürücülerle nöbetleşe uyuyup tetikte bekliyor.

Edirne'ye gelene kadar yolda hiç durmadığını belirten Özdabaç, "Halatları kesip arasını iğneyle bağlıyorlar. Mesela yükü aldıktan sonra Edirne'ye kadar artık hiç durmuyorum. Bizim garajımızdan dorsemizi alıyoruz, Kapıkule'de şirketimizin garajına gelip oraya çekiyorum aracı. Sıra geldiği zaman oradan çıkıp Kapıkule'ye gidiyorum. Ben Türkiye içinde hiçbir yerde durmamaya özen gösteriyorum" diye konuştu.