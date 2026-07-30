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TIR, refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi; 1 yaralı

TIR, refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi; 1 yaralı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Saffet G. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Saffet G. yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Saffet G. yönetimindeki 34 AVF 375 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kupada sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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