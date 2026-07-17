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Tırın motor kısmından kurtardığı yavru kediyi kızının yardımıyla annesine kavuşturdu

Tırın motor kısmından kurtardığı yavru kediyi kızının yardımıyla annesine kavuşturdu
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tırın motor kısmına sıkışan yavru kedi, sürücü Halit Parlayan tarafından bir saatlik uğraş sonucu kurtarılarak annesine teslim edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tırın motor kısmına giren yavru kedi, sürücü tarafından kurtarılarak annesine teslim edildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi'nden hareket eden tır sürücüsü Halit Parlayan (57), bir süre sonra tırın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

Aracı durdurarak kontrol eden Parlayan, motor kısmında yavru kedinin olduğunu gördü.

Kendi imkanlarıyla yaklaşık bir saatlik uğraş sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaran Parlayan, kızını çağırarak, kediyi aracı ilk hareket ettiği yerdeki annesine kavuşturdu.

Parlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi'nde, aracıyla hareket ettikten sonra duyduğu ses üzerine yol kenarında durduğunu belirtti.

Durduktan sonra motor bölümünü açtığında yavru kediyi fark ettiğini anlatan Parlayan, "Kediyi çıkarmak için uğraştım. Motorla şasenin arasına sıkışmıştı. Bir saate yakın uğraştım. Çıkardıktan sonra transit yol olduğu için yavru kediyi oraya bırakamadım. Evden çocuğumu çağırdım. Taksiyle tekrar ilk hareket ettiğim yere götürüp annesine sağlam bir şekilde teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Hayvanları çok sevdiğini belirterek, onlara karşı merhametli ve vicdanlı olmanın önemine değinen Parlayan, şunları kaydetti:

"Bu vicdan ve merhamet işi. 'Merhamet edin ki merhamet bulasınız' diye söylemiş Peygamberimiz. Bu konularda duyarlı olmak, vicdanlı olmak lazım. Bu bir sevgi. Hayvana karşı, insana karşı konularda biraz merhametli, vicdanlı hareket etmek lazım. Kendi beslediğim hayvan yok ama evimin etrafında sokak hayvanlarına bakarım. Köye gidince de komşuların kedi köpekleri arabamı tanır, arabama koşarlar. Onlarla ilgilenirim. Bu da beni mutlu eder."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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