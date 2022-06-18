Son dakika haberleri... TIR'ları parçalayıp, satan çeteye operasyon

TIR'ları parçalayıp, satan çeteye operasyon

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Artvin, Trabzon, Gaziantep ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda parçalanmış veya parçalanmak üzere yurda sokulup, şasi ve plaka bilgileri değiştirilen 16 milyon 400 bin TL değerinde 25 TIR çekicisi, 10 TIR dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 yedek parça ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesi koordinesinde Sarp, Trabzon, Gaziantep ve Malatya gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yurt dışından Türkiye'ye ticari amaçla girişi yapılan TIR'ların parçalanarak yedek parça olarak satılacağı veya şasi ve plaka bilgilerinin değiştirilerek, yurt içinde kullanılacağı bilgisi edinildi. Özellikle Sarp ve Kapıkule gümrük kapılarını kullanarak yurda giriş yapan TIR'lar takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerince bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla operasyon başlatıldı. Operasyonların ilki, Trabzon'da bulunan bir lojistik firmasına ait iş yerinde gerçekleştirildi. Muhafaza ekiplerinin yakın takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen 1 TIR çekicisi parçalanırken suçüstü yapıldı. İş yerinde yapılan detaylı aramada ise takipte olan 16 TIR çekicisi ile 6 dorsenin daha önceden burada parçalandığı teyit edilirken parçalanan araçlara ait birçok yedek parça da ele geçirildi.

Yapılan 3 ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 16 milyon 400 bin TL'yi bulan parçalanmış veya parçalanmak üzere olan 25 TIR çekicisi, 10 TIR dorsesi ve bu araçlara ait 639 yedek parça ele geçirilirken, soruşturmalara cumhuriyet başsavcılıklarınca devam ediliyor.