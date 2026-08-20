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Edirne'de TIR motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edirne'de TIR motosiklete çarptı: 1 yaralı
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EDİRNE’de TIR’la çarpışan motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı.

EDİRNE'de TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kıyık Caddesi'nde otel kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı TIR, yanından gelerek aynı yöne dönmek isteyen A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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