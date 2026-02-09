Haberler

Avcılar'da TIR'ın dorsesine çarpan motosiklet sürücüsünün ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da bir motosikletli, TIR'a çarparak hayatını kaybetti. TIR şoförü hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla 2 ila 6 yıl hapis cezası talep edildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ / AVCILAR'da, motosikletle geçerken TIR'ın dorsesine çarpıp hayatını kaybeden Onur Sönmemiş'in (20) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, TIR şoförü Hüseyin Saraç hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mart 2025'te Firuzköy Bulvarı'nda seyreden sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazada Sönmemiş hayatını kaybetti. iddianamede, trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

İddianamede, sanığın "taksir derecesinde kusurlu davranış" sonucu maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulandı. TIR şoförü Saraç hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


