Tır Kazası Araç Kamerasında Görüntülendi

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Araçların yoldan kaldırılması için trafik tek şeride düşürülürken, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü. Bu arada kaza anı ise bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntüde İ.Ö. idaresindeki 06 FAD 328 dorse plakalı TIR'ın sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle aniden orta şeritten sol şeride geçtiği, bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan A.G. yönetimindeki 06 FCE 783 çekici plakalı TIR'ın kupasına çarpıp bir süre birlikte sürüklediği anlar yer aldı. Ardından sürüklenen iki TIR'ın sağ şeritte seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyona çarpıp bariyere sıkıştırdıkları anlar araç kamerasınca kaydedildi.