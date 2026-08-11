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Güvenlik şeridinde TIR arızasıyla uğraşan sürücü kamyonun çarpması sonucu öldü

Güvenlik şeridinde TIR arızasıyla uğraşan sürücü kamyonun çarpması sonucu öldü
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Adana'da otoyolda güvenlik şeridinde TIR'ının arızasını gidermeye çalışan Mustafa Yavuz, soğan yüklü kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kamyonda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da otoyolda güvenlik şeridinde park ettiği TIR'ının arızasını gidermeye çalışırken kamyonun çarptığı Mustafa Yavuz (50), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan mevkisinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden 31 ARC 301 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Yavuz, arıza nedeniyle aracını güvenlik şeridine çekti. Yavuz, aracından inip arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada aynı yöne giden Ö.K. yönetimindeki 31 BBF 535 plakalı soğan yüklü kamyon, Mustafa Yavuz ile aracına çarptı. Refüjdeki bariyerlere vurarak duran kamyonda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ö.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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