Haberler

TIR'ın dorsesi, radar aracının üzerine devrildi; jandarma personeli yaralandı

TIR'ın dorsesi, radar aracının üzerine devrildi; jandarma personeli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BATMAN'da seyir halinde olan TIR'ın dorsesi, yol kenarında radar denetimi yapan hafif ticari aracın üzerine devrildi; 1 jandarma personeli yaralandı.

BATMAN'da seyir halinde olan TIR'ın dorsesi, yol kenarında radar denetimi yapan hafif ticari aracın üzerine devrildi; 1 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hasankeyf-Gercüş yolunda meydana geldi. Gercüş istikametine doğru seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi, yol kenarında 72 AC 957 plakalı radar denetimi yapan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan jandarma personeli, hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Radar aracı kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var