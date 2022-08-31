TIR'ın çarptığı taksinin şoförü ve yolcusunun öldüğü kaza kamerada

AFYONKARAHİSAR'da, TIR'ın çarptığı taksinin şoförü Recep Altınsoy (45) ile yolcusu Berkay Öztürk'ün (27) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Afyonkarahisar otogar kavşağında meydana geldi. A.İ. (27) yönetimindeki 06 DN 9890 plakalı TIR, kavşakta Recep Altınsoy'un kullandığı 03 T 0190 plakalı taksiye yandan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, taksi şoförü Recep Altınsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan taksideki yolcu Berkay Öztürk ise ambulansla kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, TIR şoförü A.İ.'yi gözaltına aldı. A.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan geçmeye çalışan taksiye, TIR'ın sol tarafından çarptığı ve yaklaşık 50 metre sürüklediği görüldü.