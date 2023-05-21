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Karşıdan karşıya geçen anneanne ve torun, tırın altında kaldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti. Anneanne ve 5 yaşındaki torunu son yolculuğuna uğurlanırken feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 18 Mayıs'ta karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, anneanne ve 5 yaşındaki torunu, trafik ışığının değişmesiyle hareket eden tırın çarpmasıyla dengelerini kaybedip tırın tekerinin altında kalması yer alıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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