TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilin sürücüsü İbrahim Coşkun, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Coşkun'un kullandığı 44 ADE 443 plakalı otomobil, şoförünün ismi öğrenilemeyen 01 ACE 144 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yarısı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Coşkun, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Kadir AYDIN-MALATYA-DHA