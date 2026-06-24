TIR, park halindeki 4 otomobil ve 1 motosiklete çarptı; kaza kamerada

MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan TIR, park halindeki 4 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçedeki Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Aydıncık'tan Silifke yönünde ilerleyen U.Ö. yönetimindeki 33 AOB 621 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin zarar görmediği kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı