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TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi toprağa verildi

TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi toprağa verildi
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BURSA’nın Yenişehir ilçesinde TIR ile çarpışan motosiklette hayatını kaybeden Remzi Manavoğlu (18) ile Muhammed Yusuf Ezer (19) İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR ile çarpışan motosiklette hayatını kaybeden Remzi Manavoğlu (18) ile Muhammed Yusuf Ezer (19) İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı TIR ile Remzi Manavoğlu yönetimindeki 16 BTV 736 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Remzi Manavoğlu ile beraberindeki Muhammed Yusuf Ezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR şoförü Recep Ö. ise ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Remzi Manavoğlu ile Muhammed Yusuf Ezer'in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Muhammed Yusuf Ezer, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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