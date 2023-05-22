TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kamyonetle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bandırma ilçesi Bursa- Bandırma kara yolunda meydana geldi. Ersan Ata idaresindeki 10 AFK 45 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Y.Ö.Ş. idaresindeki 34 EGL 766 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ersan Ata ile yanındaki O.K ve Ö.E. ile TIR şoförü Y.Ö.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ersan Ata, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.