TIR ile çarpışıp alev alan otomobildeki aileden 4 kişi öldü

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda TIR ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki çift ile 2 çocukları hayatını kaybetti, 1 çocukları ise yaralandı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda TIR ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki çift ile 2 çocukları hayatını kaybetti, 1 çocukları ise yaralandı. TIR'daki 2 kişi de kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, dün gece Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Havullu köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Salih Uyar (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı TIR ile Feyzullah Doğan (41) yönetimindeki 06 BDP 870 plakalı otomobil çarpıştı. TIR ve otomobil alev alıp yandı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren Doğan (12) ile Koray Doğan (3) olay yerinde yaşamlarını yitirdi, Salih Doğan (17) ise yaralandı. TIR sürücüsü Salih Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç (59) da kazadan yarı kurtuldu. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle TIR'da ve otomobilde çıkan yangını, itfaiyeciler yaklaşık 1 saatte söndürdü. Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. TIR sürücü Salih Uyar, tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.