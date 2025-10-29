DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü, hemşire Sümeyye Solmaz hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Sümeyye Solmaz yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga götürülen Solmaz'ın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.