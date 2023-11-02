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TIR, halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Derince ilçesinde, D-100 yolunda TIR'ın halk otobüsüne çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, D-100 yolunda TIR'ın halk otobüsüne çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün durağa yanaştığı sırada arkasından gelen TIR'ın otobüse çarptığı anlar yer aldı.

Nabi YAZICI/ DERİNCE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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