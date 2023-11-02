TIR, halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı (2)
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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Derince ilçesinde, D-100 yolunda TIR'ın halk otobüsüne çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, D-100 yolunda TIR'ın halk otobüsüne çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün durağa yanaştığı sırada arkasından gelen TIR'ın otobüse çarptığı anlar yer aldı.
Nabi YAZICI/ DERİNCE (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel