TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü - Haberler

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TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinden indirilmeye çalışılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı.

ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinden indirilmeye çalışılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Bu sırada iş makinesinin içinde bulunan operatör Mücahit Tuğ (63) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Baskil ilçesi Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeden götürülmek için TIR'a yüklendi. F.S. yönetimindeki TIR, dönüş yolunda çamura saplandı. TIR'ın çamurdan kurtarılması için iş makinesinin indirilmesine karar verildi. İş makinesi, indirme işlemi sırasında tepeden yuvarlandı. Bu sırada iş makinesinin içinde bulunan Mücahit Tuğ hayatını kaybetti.Mücahit Tuğ'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Baskil, Kaza, Güncel, Haberler

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