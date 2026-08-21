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Eskişehir'de TIR'a Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

Eskişehir'de TIR'a Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
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Eskişehir-Bursa karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki Anıl K.'nın kullandığı otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de TIR'a çarptıktan sonra hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Anık K. (23), yaralandı.

Kaza, saat 04.50 sıralarında Eskişehir-Bursa kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Anıl K., kullandığı 26 AGJ 669 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 42 AUF 743 çekici plakalı TIR'a çarptı. Anıl K., çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anıl K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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