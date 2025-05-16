TİP: Yargıtay'ın Berkin Elvan Davasındaki Kararını Eleştirdi

TİP: Yargıtay'ın Berkin Elvan Davasındaki Kararını Eleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay'ın Berkin Elvan'ı katleden polis memuruna verilen cezanın onanmasını eleştirerek, adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) -Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yargıtay'ın Gezi Parkı olayları sırasında gaz fişeğiyle başından vurarak öldüren polis Fatih Dalgalı'ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadığı belirtilerek, "Berkin'in avukatı Can Atalay'ı 18 yıl hapis cezasıyla Silivri'de tutsak edip, katili polise ödül gibi ceza veren bu yargı düzeni değişecek" denildi.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunları kaydedildi:

"Kardeşimiz Berkin Elvan'ı katleden polis memurunun 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Berkin'in avukatı Can Atalay'ı 18 yıl hapis cezasıyla Silivri'de tutsak edip, katili polise ödül gibi ceza veren bu yargı düzeni değişecek. Soma'nın, İliç'in ve tüm katliamların failleri adil bir düzende hesap verecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.