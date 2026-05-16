Tip, 4 Temmuz'da Anti-Emperyalist Barış Zirvesi Düzenleyecek

Türkiye İşçi Partisi, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde 4 Temmuz'da İstanbul'da Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu. Zirve, 4 Temmuz'da "No to NATO" kampanyasının çağrısıyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada, emperyalist savaş politikalarına, militarizme ve silahlanma yarışına karşı dünyanın farklı ülkelerinden sosyalistlerin, sendikacıların, akademisyenlerin, barış aktivistlerinin ve emek örgütlerinin İstanbul'da bir araya geleceği belirtildi.

Zirvenin, dünya halklarının barış ve bağımsızlık iradesini ortak bir zeminde buluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

TİP açıklamasında, zirvenin hazırlık sürecindeki önemli adımlardan birinin NATO'nun kuruluş yıldönümü olan 4 Nisan'da düzenlenen Küresel Anti-Militarist Webinar olduğu belirtildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin çağrısıyla yapılan uluslararası buluşmaya 30'dan fazla ülkeden katılımcının katıldığı aktarıldı.

Webinarda NATO'nun politikaları, artan savaş bütçeleri ve militarizmin yarattığı yıkımın ele alındığı bildirildi.

"SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTİYORUZ"

TİP, NATO ülkelerinde halkların emeği, sağlığı, eğitimi ve geleceğinin savaş bütçelerine aktarıldığını savundu.

Açıklamada, "Türkiye'de Saray Rejimi'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma hazırlıkları sürerken, bizler bu topraklardan savaşın değil barışın, sömürünün değil kardeşliğin sesini yükseltiyoruz." denildi.

Türkiye İşçi Partisi, 4 Temmuz Barış Zirvesi'nin NATO'nun genişleme stratejilerine, emperyalist işgallere ve bölgesel savaş politikalarına karşı uluslararası bir mücadele hattı kurmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek buluşmanın dünyanın farklı bölgelerinde yükselen barış iradesinin ortak kürsüsü olacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
