Tip, Kürt Sorununun Çözümüne Yönelik Hazırladığı Raporu Açıkladı: Toplumsal Barışın Tesisi İçin Adalet, Hakikat ve Hafıza Komisyonları Kurulmalı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kürt sorununun çözümüne yönelik Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na önerdiği raporu açıkladı. Raporda, "Ülkemizde yaşayan tüm halkların eşitlik, özgürlük ve demokrasi zemininde bir arada yaşamasını sağlayacak siyasi ve hukuki çerçeveyi güçlendirmek, açık haksızlıklara uğrayan Kürt halkının haklı taleplerini karşılamak ve barışı temel değer olarak benimseyen bir siyasal ve toplumsal iklim oluşturmak tarihsel bir zorunluluktur" denildi.

TİP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı sonuç raporunda yer almasını talep ettiği Kürt sorununun çözümüne yönelik önerileri içeren raporu açıkladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşayan tüm halkların eşitlik, özgürlük ve demokrasi zemininde bir arada yaşamasına yönelik siyasi ve hukuki çerçeveyi güçlendirecek, açık haksızlıklara uğrayan Kürt halkının haklı taleplerini karşılayacak ve barışı temel değer olarak benimseyecek siyasal ve toplumsal iklim oluşturulması tarihsel bir zorunluluktur. TİP, kayıtsız şartsız barışın peşindedir. Bu tür süreçlerde silahlı çatışmanın sona erdirilmesinin bir zorunluluk olduğu açıktır ancak bu, kalıcı, gerçek ve adil bir barış ile taçlanmadıkça uzun vadede anlamlı sonuçlara yol açmaz.

"Kürt sorununun çözümü, Türkiye'deki tüm emekçilerin ortak çıkarı bakımından da belirleyicidir"

Kürt sorununun çözümü, yalnızca Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından değil, Türkiye'deki tüm emekçilerin ortak çıkarı bakımından da belirleyicidir. Türk ve Kürt işçilerinin birbirinden ayrıştırılması, sermaye düzeninin en etkili siyasal araçlarından biridir. Halkların eşitliği ve gerçek barış ancak emekçilerin ortak mücadelesiyle güvence altına alınabilir, Türk ve Kürt emekçilerinin birlikte, barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde yaşayacağı bir Türkiye'ye böyle ulaşabiliriz.

"Komisyon somut adımları atmamıştır"

Meclis'te kurulan Komisyon bugüne kadar şeffaflık ve katılımcılık beklentisini tam anlamıyla karşılayamamış, toplumda güven tesis edecek somut adımları atmamıştır. Bu doğrultuda demokratik siyaset zemininin önünün açılması, silahların bırakılmasını barışla neticelendirecek düzenlemelerin yapılması için Komisyon ciddi bir görev ve sorumluluk üstlenerek buna uygun bir sonuç raporu hazırlamalıdır.

Ülkemizde eşit yurttaşlığın tesisi için siyasi iradeye dayalı acil adımların sonuç raporunda mutlaka yer alması gerekmektedir. Buna göre;

1- Türkiye'nin adalet, özgürlük, demokrasi ve eşit yurttaşlık ihtiyacı istisnasız herkes için haktır ve uygulanması bir zorunluluktur.

2- Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları istisnasız uygulanmalı ve komisyon bu yönde yazılı ortak irade beyanı sergilemelidir.

3- Siyasi suç mefhumu bütünüyle bertaraf edilmeli, devlet aygıtı siyasi suç kovuşturmaya yönelik bir araç olmaktan çıkarılmalıdır.

4- Kayyumlar derhal kaldırılmalı ve seçilmişler görevlerine iade edilmelidir.

5- Başta 'Barış Akademisyenleri' olmak üzere hukuksuz KHK'lerle işsiz bırakılanların görevlerine iadeleri ile geriye dönük haklarının tazmini hemen sağlanmalıdır.

6- Anadilinin, eğitim dahil her alanda kullanılması için olanaklar geliştirilmelidir.

7- Yerel Yönetimler güçlendirilmelidir.

8- Geçici köy koruculuğu lağvedilmelidir.

9- Komşu ülke ve halklarla barışçıl bir dış politikada, savaşsız bir bölge ve dünya anlayışında buluşulmalıdır.

10- Toplumsal barışın tesisi için adalet, hakikat ve hafıza komisyonları kurulmalı ve bunlar işletilmelidir.

Barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde Kürt Sorunu'nun çözümü için Partimizin hazırladığı ve Komisyon'a önerdiği, tarihsel süreç, siyasi ve hukuki düzenlemeler ile Komisyon'a ilişkin değerlendirmeleri içeren sonuç raporumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."