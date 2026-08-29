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TİP'ten Altan Tan ve Kemal Öztürk'e Alevi karşıtı ifadelere kınama

TİP'ten Altan Tan ve Kemal Öztürk'e Alevi karşıtı ifadelere kınama
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve gazeteci Kemal Öztürk'ün Alevilere yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadelerini kınadı. TİP, RTÜK'ün bu duruma sessiz kalmasını eleştirerek, Aleviler için eşit yurttaşlık mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA)- TİP, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ile gazeteci Kemal Öztürk'ün Alevilere yönelik ifadelerini kınadı. TİP, "Toplumumuzun ve coğrafyamızın asli bir parçası olan Aleviler için eşit yurttaşlık mücadelesini yorulmadan sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından "Alevilere yönelik hakaret ve tehditler kabul edilemez" başlığıyla açıklama yayımladı. Tan ve Öztürk'ün ifadelerine tepki gösterilen açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sessiz kaldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Altan Tan'ın, ardından ise dün Kemal Öztürk'ün televizyonlarda Alevilere yönelik kabul edilemez ifadelerini kınıyoruz.

Saray adına medyada muhalif avcılığı görevini üstlenen RTÜK'ün, televizyon ekranlarında Alevilerin varlığına ve inancına dönük hakaret ve tehditler edilirken sessiz kalması tesadüf değildir. Saray politikalarına teslim olmayan Alevilerin, inancı ve kimliği üzerinden örtük olarak tehdit edildiğini görüyor ve buna izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Toplumumuzun ve coğrafyamızın asli bir parçası olan Aleviler için eşit yurttaşlık mücadelesini yorulmadan sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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