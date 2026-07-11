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Tip Genel Başkanı Baş, Srebrenitsa Soykırımı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları saygıyla andı ve barış mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında hayatını kaybeden Boşnakları saygıyla andığını belirtti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle paylaşım yaptı.

Baş paylaşımında, "BM'nin 'güvenli bölge' ilan ettiği bir bölgede, emperyalist güçlerin desteğiyle gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümünde katledilen Boşnak kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Emekçilerin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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