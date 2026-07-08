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Erkan Baş: "Gözaltıları ve Tüm Tutukluları Derhal Serbest Bırakın"

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, NATO Zirvesi dönemindeki gözaltı ve tutuklama kararlarını eleştirerek, 'Yaptığınız zulümdür, işkencedir. Gözaltıları ve tüm tutukluları derhal serbest bırakın' dedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, NATO Zirvesi dönemindeki gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki göstererek, "Yaptığınız zulümdür, işkencedir. Gözaltıları ve tüm tutukluları derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"'Trump'a şirin görünelim, aman kızdırmayalım' anlayışının sonucunda hayal ürünü iddialar ve ithamlarla bu ülkenin yurttaşının özgürlüğüne kastediyorlar. 'Katilleri, haydutları, Gazze'nin ve İran'ın katili emperyalist barbarları Türkiye'de görmek istemiyorum' demeyi terör faaliyeti olarak yaftalıyorlar. Yaptığınız zulümdür, işkencedir. Gözaltıları ve tüm tutukluları derhal serbest bırakın. Burası ABD eyaleti değildir, siz öyle olsun istiyorsunuz ama değildir."

Kaynak: ANKA
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