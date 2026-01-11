Tıp, Kültür ve Sanat Sempozyumu Salı günü Ankara'da başlayacak

Tarihi tıp kültürüne ışık tutmayı ve sanatın iyileştirici gücünü ele almayı amaçlayan "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu" salı günü Ankara'da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, 13-14 Ocak'ta başkentte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek sempozyumun açılışında, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, hem toplumda hem bürokraside kültür sanat algısını yükseltebilmek için 11 Bakanlık ile yıl boyunca sürecek 11 ayrı sempozyum düzenleme kararı almıştı. Sempozyumun ilki, 2025'in "Aile Yılı" olması sebebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlenmişti.

Sempozyum dizisinin ikinci ayağı olan "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu" sağlığın özüne insanı, kültürü ve sanatı yerleştirmeyi amaçlıyor.

Sempozyumda, "Tıbbın Kültürel Temelleri ve Şifa Mekanları", "Türk Tıbbı ve Sanat", "Geleceğin Şifası: İnsan, Teknoloji ve Bütüncül Sağlık", "Doğanın Bilgeliği", "Şifanın Beşeri ve Sanatsal Boyutu: Anlatılar, Anlam ve İyileşme", "Şifanın Ritmi: Sanat Terapi ve İş Yerinde İyilik Hali" başlıklı oturumlar yapılacak.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Sinan Canan'ın aralarında bulunduğu konuşmacıların katılacağı sempozyumun, milli tıp anlayışına katkı sunması hedefleniyor.

Her oturumda, disiplinler arası çalışmalarıyla dikkati çeken, alanında uzman akademisyenler ve bürokratlar, tıp alanına farklı perspektiften yaklaşacak.

Sempozyumda, zengin Anadolu coğrafyasının şifa kaynaklarından Türk tıbbının köklü geçmişinde var olan şifahanelerine, Sağlık Bakanlarının sanata verdiği destekten sağlık müzelerine kadar çok yönlü bir bakış açısı ortaya konulacak.

Sanat terapisinin iş yerlerine kazandırılması ilk kez ele alınacak

Sempozyumda, Türk şifa kültürünün temel unsurlarından musikiden başlayarak çağdaş sanata uzanan sanatla iyileşme hali değerlendirilecek, yoğun çalışma hayatında özellikle ağır travmalar ve risk içeren iş kollarında rehabiliteye olanak sağlayacak sanat terapisinin iş yerlerine kazandırılması da bakanlık düzeyinde ilk kez ele alınacak.

Yapay zekanın kullanıldığı günümüz tıbbında hekimliğin geleneksel ve dijital boyutu, hekimlik yeminini yeniden düşünmek ve dijital çağda insan kalmak da sempozyumda ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca sempozyum kapsamında, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı tıp tarihine Darüşşifalar kazandıran kadın banilerin anlatıldığı sergi de açılacak.