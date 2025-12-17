Haberler

Erkan Baş, Silivri'de Can Atalay ve 8 Tip'li Genci Ziyaret Etti

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, protesto nedeniyle tutuklanan 8 genci Silivri Cezaevi'nde ziyaret ederek moral verdiklerini açıkladı. Gençler, özgür bir ülke kurulacağına dair umutlarını paylaştılar.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etmesinin ardından tutuklanan 8 partili genci ziyaret etti.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Silivri Cezaevi'nde Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ve Bakan Yusuf Tekin'i protesto ettiği için tutuklanan 8 genç yoldaşımızı ziyaret ettim. Moralleri son derece yerinde, herkese selamları var. Yarın da Bakırköy'de tutuklu genç kadın yoldaşlarımızı ziyaret edeceğim. Gençler, sıra arkadaşlarını katleden ucube MESEM sisteminin ifşa edilmesinden ve Yusuf Tekin'in rahatsızlığından duydukları gururu sizlerle paylaşmamı istediler. Er ya da geç, tüm çocukların mutlu, gençlerin özgür yaşayacağı bir ülkeyi mutlaka kuracağız dediler…" ifadesini kullandı.

