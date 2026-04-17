Haberler

Erkan Baş'tan Temel Conta İşçilerinin Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek iktidarı eleştirdi ve işçilerin haklı mücadelesine destek çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Emeğinin hakkı için direnen Temel Conta işçilerinin direniş çadırına saldıran, alın terine savaş açarak yakalama kararı çıkarıp işçilerin evine baskın yapan bu emek düşmanı, emekçi düşmanı iktidarı lanetliyorum" ifadesini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Emeğinin hakkı için direnen Temel Conta işçilerinin direniş çadırına saldıran, alın terine savaş açarak yakalama kararı çıkarıp işçilerin evine baskın yapan bu emek düşmanı, emekçi düşmanı iktidarı lanetliyorum. İzmir İl Başkanımız ile görüştüm, il örgütümüz ve partili avukatlarımız, direniş çadırının ve emekçi kardeşlerimizin tüm hakkını ve hukukunu savunmak üzere harekete geçti, herkesi işçilerin haklı mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
