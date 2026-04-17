Erkan Baş'tan Temel Conta İşçilerinin Gözaltına Alınmasına Tepki

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeğinin hakkı için direnen Temel Conta işçilerinin direniş çadırına saldıran, alın terine savaş açarak yakalama kararı çıkarıp işçilerin evine baskın yapan bu emek düşmanı, emekçi düşmanı iktidarı lanetliyorum. İzmir İl Başkanımız ile görüştüm, il örgütümüz ve partili avukatlarımız, direniş çadırının ve emekçi kardeşlerimizin tüm hakkını ve hukukunu savunmak üzere harekete geçti, herkesi işçilerin haklı mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA