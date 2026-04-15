Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Erkan Baş: Ülkeyi 'Küçük Amerika' Yapmak İstediler, Oldu

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kahramanmaraş'ta Ayşer Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Kimse bize 'münferit olay' masalı anlatmasın. Ülkeyi 'küçük Amerika' yapmak istediler, oldu. Bu vahşete, bu vahşeti mümkün kılan vurdumduymazlığa, ihmalkarlığa, başıboşluğa; evlatlarımızı, öğretmenlerimizi eğitim yuvalarında korumaktan aciz düzeninize lanet olsun" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün TBMM'de haftalık basın toplantımız esnasında, tam da dün Şanlıurfa'da yaşanan benzer olaya dair konuşurken, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda vahşi bir katliamın gerçekleştirildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hislerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ortaokul seviyesinde bir çocuk, katliam yapacak kadar silahı bulup, çantasına doldurup sıra arkadaşlarını ve bir öğretmenini katlediyor. Bakanlar yine katliam yaşandıktan sonra poz vermeye gidiyor. Kimse bize 'münferit olay' masalı anlatmasın: Ülkeyi 'küçük Amerika' yapmak istediler, oldu! Bu vahşete, bu vahşeti mümkün kılan vurdumduymazlığa, ihmalkarlığa, başıboşluğa; evlatlarımızı, öğretmenlerimizi eğitim yuvalarında korumaktan aciz düzeninize lanet olsun!"

