Erkan Baş:  6 Şubat Dayanışmasını Da İhmalleri de Unutmayacağız

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan acının hala ilk günkü gibi hafızalarda olduğunu belirterek, ihmallerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzerinden üç yıl geçti ama acısı da, anısı da ilk günkü gibi hafızamızda. 6 Şubat sabahı çıplak elleriyle deprem bölgesine akın eden halkımızın dayanışmasını da; ihmaller ve ihlaller zinciriyle on binleri enkaz altında bırakıp depremzedeye çadır satanları da unutmayacağız. Unutmayacağız ki hesap soralım, hesap soralım ki benzer felaketi bir kez daha yaşamayalım... Bir kez daha yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine, sevenlerine ve tüm halkımıza baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.