Erkan Baş'tan Bakan Tekin'e Tepki:  16 Tip'li Genç Ne Toplantıyı Engellemekle Suçlanıyor, Ne de Kamu Malına Zarar Vermekle

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tutuklanan TİP'li gençlerle ilgili açıklamalarını yalanlayarak, iddianamede yer alan suçlamaları eleştirdi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in MESEM protestosunda tutuklanan TİP'li gençlere ilişkin, "toplantıyı engellemek ve kamu malına zarar suçlarından tutuklandılar" iddiasının iddianamede olmadığını açıkladı.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün cevap veremediği 10'dan fazla soru sorduk, sözde bir tanesini yanıtlarken yalan söylemeye kalktı. Biraz evvel avukatlarımızdan bilgi aldım, iddianame bu sabah kabul edilmiş. 16 TİP'li genç ne toplantıyı engellemekle suçlanıyor, ne de kamu malına zarar vermekle! Yalanı 24 saat içinde belgelendi. Gençlerin fikirlerine ve eylemlerine direndiği tek kamu görevlisi Bakan Yusuf Tekin. Bu da suç değil! Gençleri hemen serbest bırakın!" ifadesini kullandı.

