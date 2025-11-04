TİP 3. Olağan Kongresi Tamamlandı

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi'nin 3. Olağan Kongresi Türkiye Konferansı tamamlandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Hatalarımızdan öğrenerek, doğrularımızda ısrar ederek, bir adım geri atmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TİP'in 1-2 Kasım'da İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği 3. Olağan Kongresi Türkiye Konferansı tamamlandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından, "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm mücadelesinde yoluna emin adımlarla devam eden partimizin 3. Olağan Konferansına değerlendirme, görüş ve eleştirileriyle katkıda bulunan tüm yoldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hatalarımızdan öğrenerek, doğrularımızda ısrar ederek, bir adım geri atmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Direneceğiz ve mutlaka kazanacağız!" ifadesini kullandı.