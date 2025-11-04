Haberler

TİP 3. Olağan Kongresi Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi'nin 3. Olağan Kongresi Türkiye Konferansı'nda TİP Genel Başkanı Erkan Baş, hatalardan öğrenerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi'nin 3. Olağan Kongresi Türkiye Konferansı tamamlandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Hatalarımızdan öğrenerek, doğrularımızda ısrar ederek, bir adım geri atmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TİP'in 1-2 Kasım'da İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği 3. Olağan Kongresi Türkiye Konferansı tamamlandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından, "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm mücadelesinde yoluna emin adımlarla devam eden partimizin 3. Olağan Konferansına değerlendirme, görüş ve eleştirileriyle katkıda bulunan tüm yoldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hatalarımızdan öğrenerek, doğrularımızda ısrar ederek, bir adım geri atmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Direneceğiz ve mutlaka kazanacağız!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.