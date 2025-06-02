Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Geri Ödeme Müjdesi

Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Geri Ödeme Müjdesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından 20 bin 267 kişinin yararlandığını duyurdu. SGK'nın bu cihazlar için harcadığı toplam miktar ise 343 milyon liraya yaklaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 kişinin yararlandığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, vatandaşları destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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