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Timur Cihantimur Davasının İlk Duruşması Yapıldı... Anne Pervin Aci: "Lütfen Oğlumun Kanı Yerde Kalmasın"

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Kemerburgaz'da otomobille çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un davasının ilk duruşması Gaziosmanpaşa'da görüldü. Mahkeme, sanığın iade sürecinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi. Aile adalet talep etti.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz yolunda otomobille çarptığı 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur davasının ilk duruşması Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 Eylül tarihine ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan baba Özer Aci, "Burada bilinçli taksirli adam öldürme var. Yargılanacaklar, davamızın arkasındayız." dedi. Anne Pervin Aci ise adalet çağrısında bulunarak, "Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

16 ay önce Kemerburgaz yolunda otomobille çarptığı 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtığı için iade süreci devam eden Timur Cihantimur yargılanmasına Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk durşmada Aci ailesi sanığın cezalandırılmasını isterken ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesine ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.

"BURAYA GELDİKLERİ GÜN TUTUKLANACAKLAR"

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Hacı Orhan, davanın faillerinin halen yurt dışında olduğuna dikkat çekerek duruşmada yaşananları şöyle konuştu:

"Timur Cihantimur ve Eylem Tok, henüz ülkemize iade edilmediler. Oradaki süreçleri devam ediyor. Ancak ona rağmen şu an gıyabi tutuklu olarak, şu an dosyada tutuklama kararları var. Bugün mahkeme kendi avukatlarının talebi olan tutukluluk hallerinin sona erdirilmesini talep etmişti. Taleplerini reddetti ve haklarındaki yakalama kararlarının infazını devam edilmesi kararını verdi. Buraya geldikleri gün tutuklanacaklar ve yargının karşısına çıkacaklar. Bugün kaza günü arabada bulunan diğer kişilerin ifadeleri alındı. Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur; Timur Cihantimur, çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda yüzde 100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir kez daha görmüş olduk. Duruşmamız eylül ayına ertelendi. Eylül ayına kadar sanıklar ülkemize iade edilirse bu sürecin daha hızlı şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Eğer eylül ayında da iade edilmezlerse yine onların iadeleri beklenecek."

"DAVAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Baba Özer Aci ise, sanık avukatının duruşmadaki tavrına tepki göstererek, "Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi. İnsanlıktan nasibini almamış insanlar var çevremizde. Empati kurmuyorlar. Burada bir acılı annenin var olduğunu bile bile kasti olarak yüreğine su serpecek yerde tuz serpiyorlar. Ben ne söyleyeyim ki? Kınıyorum. İnsan savunma yapsın ancak rencide ederek, kırarak, inciterek değil. Hukuk kuralları çerçevesinde yapılmalı.  'O yolda herkes için 30 kilometre  sürat var' diyor. Savunma avukatı diyor ki, 'Orası 90-100 kilometre olabilir'  diyor. Bu son çırpınışlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçek var. Burada bilinçli taksirli adam öldürme var. Yargılanacaklar, davamızın arkasındayız" dedi.

"BENİM OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN"

Anne Pervin Aci da, "Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın yüz ifadelerine bakınca sanki ben bittim. Ben adalete sesleniyorum; Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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