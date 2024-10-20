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Timraş Obruk Gölü Bu Yıl da Kurudu

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Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan ve son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Timraş Obruk Gölü, bu yıl da tamamen kurudu. Uzmanlara göre, yer altı sularının yoğun kullanımı ve iklim koşulları gölün kurumasını hızlandırdı.

ABDULLAH DOĞAN/MEHMET BERAT BAYINDIR - Konya'nın Çumra ilçesinde 325 metre yüzey çapı ve jeolojik yapısıyla dikkati çeken Timraş Obruk Gölü bu yıl da kurudu.

Geçen yıl sonbahar mevsiminde kuruyan, bu sene ilkbaharda suyla kısmen dolan Timraş Obruk Gölü, bu sene de kuraklıktan etkilendi.

Kurak aylarda su seviyesindeki hızlı düşüşün ardından göl adeta balçığa döndü.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, binlerce yıl önce oluşmuş Timraş Obruk Gölü'nde suların hızla çekildiğini söyledi.

Son günlerde kuraklık ve yer altı sularının yoğun kullanımıyla gölün kurumasının hızlandığını anlatan Arık, "Zaten kuruyacağını bekliyorduk. Ovada içinde su olan bir Kızören Obruğu kaldı. Kızören de kışın belki yağışlarla toparlar ama durum kötü. Timraş Obruğu'ndaki suyun çekilmesi yer altı su seviyesini gösteriyor. Gördüğünüz su yüzeyi, yer altı suyu seviyesidir. Şu anda bu seviyeye düştüğü için göl kurumuş oldu." ifadesini kullandı.

"Bundan 30 yıl öncesine kadar su seviyesi oldukça yüksekti"

Obruğun sınırlarında yer aldığı Gökhöyük Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Çömlekçi, gölün günden güne kurumasına tanıklık ettiklerini belirterek, "Bundan 30 yıl öncesine kadar su seviyesi oldukça yüksekti. Çeşitli türler, kuşlar vardı. Yeşillikti, canlılık vardı. Çevrede sondajlar artınca sular azalmaya başladı. Kuraklıkla beraber kurudu. Umudumuz, Göksu Projesi'nden buraya su gelmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

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