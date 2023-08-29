Timisi Ersever'den Bakan Koca'ya: "Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi'nin Kapatılma, Yıkılma Gerekçeleri Nelerdir?"

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, kapatılma kararı alınan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi’ni Meclis gündemine taşıdı. Ersever, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılma ve yıkılması için gerekçeler nelerdir? Her iki hastanenin de deprem dayanıklılık raporları mevcut mudur" diye sordu. Dışkapı Hastanesi, 1964 yılında dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından açılmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, kapatılma kararı alınan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi'ni Meclis gündemine taşıdı. Ersever, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılma ve yıkılması için gerekçeler nelerdir? Her iki hastanenin de deprem dayanıklılık raporları mevcut mudur" diye sordu. Dışkapı Hastanesi, 1964 yılında dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından açılmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, kapatılma kararı alınan devlet hastanelerini TBMM gündemine taşıdı. Ersever, daha önce Hastanemi Açın Platformu'nun "Hastaneler halkındır, kapatılamaz" eylemi yaptığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kapatılmayacağı sözü verilmesine rağmen bu kararın değiştirildiğine dikkat çekti.

Dışkapı Hastanesi, karşısında bulunan eski Mevki asker hastanesinin boşaltılan binasında sadece Göz Kliniği olarak hizmet vermeye başladı. Ersever, "Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesi'nin de Ağustos 2023 itibariyle sadece göz tedavisi yapılmakta olup, diğer sağlık hizmetlerinin verilmediği vatandaşa duyurulmuş değildir. Bir trafik kazası olayının bu hastaneye getirilmesi durumunda yaşanacak can kaybı tümüyle bu açıklamayı yapmayan idareye ait olacaktır. Yaşanan bu durum hükümetin insan hayatına ne kadar değer verdiğini gösteren bir örnektir" dedi.

Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ersever, şu açıklamayı yaptı:

"BU HASTANELERİN KAPATILMIŞ OLMASI VATANDAŞLARIN RAHATÇA ULAŞABİLECEKLERİ SAĞLIK HİZMETİNİN ELLERİNDEN ALINMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR"

"Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nin yapımına 1957 yılında başlanmış, 300 yatak kapasiteli hastane 25.06.1964 tarihinde dönemin Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit tarafından hizmete açılmıştır. Uzun yıllar hem Ankara hem de çevre illere başarıyla sağlık hizmeti veren hastane, sağlık alanında ki birikimli, deneyimli personeli ile ülkemizin yüz akı kurumlarından biri olmuştur.

1995 yılında SSK bünyesinde kurulmuş olan Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Halen Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Hem Ankara çevre illerden hem de ülkemizin dört bir yanından hastalar, sağlık alanındaki birikimi, tedavi pratiği ve yetişmiş kadroları nedeniyle bu hastanemizi tercih ermektedir. Ayrıca ulaşımının kolay olması da vatandaşlarımıza sağladığı bir başka olanaktır.

Bu hastanelerin kapatılmış olması vatandaşların rahatça ulaşabilecekleri sağlık hizmetinin ellerinden alınması anlamına gelmektedir. Hasta garantili Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasının ardından, Ankara'daki köklü hastanelerinin yıkımı gündeme gelmiş ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesi 1 Ekim 2023 tarihinde yıkıma hazır olmak üzere boşaltılmaya ve servisler hizmet vermemeye başlamıştır.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesi'nin de Ağustos 2023 itibariyle sadece göz tedavisi yapılmakta olup, diğer sağlık hizmetlerinin verilmediği vatandaşa duyurulmuş değildir. Bir trafik kazası olayının bu hastaneye getirilmesi durumunda yaşanacak can kaybı tümüyle bu açıklamayı yapmayan idareye ait olacaktır. Yaşanan bu durum hükümetin insan hayatına ne kadar değer verdiğini gösteren bir örnektir."

Ersever, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"-14-28 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılmayacağını sözüne rağmen, bu karar neden değiştirilmiştir? Bu hastanelerin kapatılması ile ne amaçlanmaktadır? Bu hastanelerin kapatılması vatandaşlara nasıl bir fayda sağlayacaktır?

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılma ve yıkılması için gerekçeler nelerdir? Her iki hastanenin de deprem dayanıklılık raporları mevcut mudur?

"DIŞKAPI HASTANESİ'NİN YERİNE AVM YA DA OTEL YAPILACAĞI İDDİASI DOĞRU MU?"

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılarak yerine yeni bir hastane yapılacağı açıklanarak kamuoyunun tepkisinin önleneceği akabinde ise projenin revize edilerek bu alana bir otel ya da AVM yapılacağı iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur?

HASTANE ETRAFINDAKİ YÜZLERCE ESNAFIN DURUMU

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çevresinde yüzlerce esnaf, eczane, medikal firma ve binlerce çalışanı vardır. Söz konusu esnafın zararının karşılanması amacıyla yapılan bir çalışma var mıdır? Yoksa her zaman olduğu gibi bu esnaf ve çalışanlar kaderine mi terkedilecektir?

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi depreme dayanıksızlık nedeniyle yeniden yapılmak amacıyla Mevki Ek Binasına sadece Göz Kliniği kalacak şekilde taşınmıştır. Bu durum çerçevesinde Mevki Binası sadece Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak mı hizmet verecektir?

"GÖZ DIŞINDAKİ KLİNİKLER NEDEN LAĞVEDİLDİ?"

-Mevki Binası Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden yapılana dek geçici binası olarak hizmet verecek ise neden göz kliniği dışındaki diğer klinikler lağvedilmiştir?

-Mevki Binası Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hangi dallardan kaç uzman hekim hangi ölçütler uyarınca Mevki Hastanesinde hizmet vermek üzere bırakılmışlardır?

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 03 Ağustos 2023 itibari ile Acil Servis de dahil olmak üzere yıkılıp yeniden yapılmak üzere kapatılmış olmasına ve Sadece Göz Kliniği Mevki Hastanesinde isler durumda olup tüm hastane kapanmışken neden hastalara hastanenin kapatıldığı bilgisi verilmemektedir?

-Bu hastanelerden diğer hastanelere görevlendirmede çalışan personelin mağdur olmaması için hangi önlemler alınmıştır?

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılma sürecinde sağlık sorunu yaşayan veya intihar eden çalışan var mıdır? Varsa kaç kişi intihar etmiştir? Hangi görevde çalışmaktadırlar?

"HASTANE MALZEMELERİ ETLİK ŞEHİR HASTANESİNE Mİ TAŞINDI?

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Etlik Şehir Hastanesine tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri taşınmış mıdır? Bu taşınan cihazlar ve malzemelerin bir envanteri mevcut mudur? Şehir Hastaneleri sıfırdan yapım ve tüm malzemelerin şirketlerden sağlanacağı taahhüdüne rağmen, bu taşınan cihaz ve malzemeler ihale hak ediş bedellerinden düşülmüş müdür?

-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihalesi 08/05/2023 tarihine ertelenmiş, daha önceki ihale tarihi teknik şartname nedeniyle iptal edilmişti. Bu ihalenin iptal gerekçeleri nelerdir? Bu iptal gerekçesini ortadan kaldıracak teknik şartnamedeki değişiklikler nelerdir?"