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ABD'nin New York kentinde silah sesleri duyuldu

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ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Olayda yaralanan olmazken, reşit olmayan bir şüpheli gözaltına alındı ve bir silah ele geçirildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

CBS News kanalının haberine göre, New York Polis Departmanı kentin işlek Times Meydanı'nda silah sesleri duyulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini kaydetti.

Ekiplerin inceleme başlattığını aktaran polis, olaya karışmış olabilecek diğer kişileri aramaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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