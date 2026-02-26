Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi köylüler kurtarıldı
Siirt'in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, köylülerin yaklaşık iki saatlik çabasıyla halat yardımıyla kurtarıldı.
Tillo ilçesi Hatrant Köyü kırsalında kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için sahibi Hüseyin Toprak, köylülere haber verdi. Keçiler, köylüleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı