Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi köylüler kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt'in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, köylülerin yaklaşık iki saatlik çabasıyla halat yardımıyla kurtarıldı.

SİİRT'in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tillo ilçesi Hatrant Köyü kırsalında kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için sahibi Hüseyin Toprak, köylülere haber verdi. Keçiler, köylüleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

