Tillo'da geleneksel iftar programı düzenlendi

Siirt'in Tillo Belediyesince geleneksel iftar programı düzenlendi.

Siirt'in Tillo Belediyesince geleneksel iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı İdham Aydın, belediye hizmet binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Aynı sofrada bir araya gelmenin gönülleri de birleştirdiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu mübarek ayın ilçemize huzur, ülkemize ve tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz ve halkımızla aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Birlik ve beraberlik ortamını pekiştiren bu tür buluşmaları sürdürmeye devam edeceğiz."

Aydın, programa katılanlara teşekkür etti.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, ilçe kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
