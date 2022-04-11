Çiftçinin belalısı! Kümese dalan tilki, yakaladığı siyah tavuğu paramparça etti
İhlas Haber Ajansı - Suat Metin - Güncel
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Çiftçilerin en çok dert yandığı konuların başında gelen "tilki saldırısı" bu kez Antalya'da yaşandı. Tavuk dolu kümese dalan tilki, yakaladığı tavuğu saniyeler içerisinde paramparça etti.
Korkuteli ilçesinde bir vatandaşa ait evin depo kısmına Cuma günü gecesi tilki girdi. Bir süre depoda gezen tilki, gözüne kestirdiği tavuğu kovalamaya başladı. Tilki, kısa bir kovalamacanın ardından tavuğu telef edip depodan ayrıldı. O anlar depodaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel