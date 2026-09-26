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TikTok, Alabama'da 100 milyon dolar ödeyecek ve çocuklara 2 saat sınırı getirecek

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TikTok, Alabama'da çocukları aşırı kullanıma teşvik iddiasıyla açılan davada 100 milyon dolar ödeyip uzlaştı. Uzlaşmayla çocukların günlük kullanımı 2 saatle sınırlandı; ödeme 45 gün içinde yapılacak, koşullar yerine getirilmezse 300 milyon dolara kadar ek ödeme öngörülüyor.

Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada 100 milyon dolar ödeme yapma ve çocukların platform kullanımını sınırlandıracak yeni önlemler alma konusunda uzlaşmaya vardı.

BBC'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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