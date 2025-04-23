TİKAV'dan Kırsal Kadınlara Afetlere Karşı Eğitim

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), "Önlem Al, Güvende Kal" projesiyle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afetlerden korunma eğitimi veriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TİKAV, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin santral yatırımlarının bulunduğu 18 ildeki 27 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınları her yıl düzenlediği çeşitli eğitimlerle desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda kadınlar için afetlerden korunma eğitimi verilmeye başlandı.

TİKAV, bu projeyle afet öncesi alınması gereken önlemler, afet anında yaşanabilecek durumlar ve sonrasında koordineli olarak yapılması gereken sosyal yardımlaşma konusunda halkı bilinçlendirip afet yönetimiyle ilgili toplumsal bilinç yaratmayı hedefliyor.

Bu sayede ekonomik, sosyal, psikolojik, çevresel ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilere sebep olabilecek afetlerin bu etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

İlk eğitimler Mersin ve Osmaniye'de verildi

"Önlem Al, Güvende Kal" projesinin ilk eğitimi Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan kadınlara verildi.

60 kişilik eğitimde kadınlar, afet öncesi hangi önlemlerin alınacağı, afet anı ve sonrasında koordineli olarak nelerin yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirildi. Bunun yanı sıra afetin kadınlar üzerinde yaratacağı ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler üzerine eğitimler verildi.

Proje kapsamındaki ikinci eğitimde ise Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan kadınlar ile bir araya gelindi.

TİKAV, proje kapsamında yıl içinde Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ bünyesindeki aktif işletmelerin bulunduğu Amasya, Mersin, Aydın, Denizli, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Giresun, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'ın çeşitli mahalle ve köylerinde eğitimlerini sürdürecek.

"Afet farkındalığını artırmak için güçlü bir eğitim desteği sunuyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, bu projeyle afet ve acil durumlara karşı, bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Akfen Yenilenebilir Enerji santrallerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınlar başta olmak üzere kırsal alandaki toplum kesimlerinin deprem, yangın ve diğer afet türlerine karşı hazırlıklı olması felaketlerin etkisini azaltmanın en etkili yoludur. Afetlere hazırlıklı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu projeyle kadınların afet farkındalığını artırarak hem kendi yaşamlarını hem de ailelerinin hayatını koruyabilmeleri için güçlü bir eğitim desteği sunuyoruz."