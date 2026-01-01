Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abujaish'tan, Tika Başkanı Eren'e Ziyaret

(ANKARA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish'in ziyarette bulunduğunu bildirerek, "Kardeş Filistin'de hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile bundan sonraki iş birliği imkanlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, TİKA'yı ziyaret etti. TİKA Başkanı Eren ziyarete ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Filistin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Nasri Khalil Salim Abujaish'i kurumumuz TİKA'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Kardeş Filistin'de hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve bundan sonraki iş birliği imkanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçi'ye ayrıca, kendi memleketi olan Nablus'u konu alan ve TİKA tarafından yayımlanan kitabı takdim ettim. Nazik ziyaretleri ve samimi paylaşımları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum."