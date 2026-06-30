Haberler

TİKA'dan "Ürdün Türk Kültür Derneği"ne donanım desteği

TİKA'dan 'Ürdün Türk Kültür Derneği'ne donanım desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİKA, Ürdün'deki Türk Kültür Derneği'ne ofis mobilyası ve teknik ekipman desteği vererek derneğin kültürel etkinlikler ve eğitim programları için modern bir altyapıya kavuşmasını sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Ürdün Türk Kültür Derneği"ne donanım desteği sağladı.

TİKA'nın destekleriyle donanımı tamamlanan Ürdün Türk Kültür Derneği, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, TİKA Ürdün Koordinatörü M. Cavit Köseoğlu, TİKA Ürdün Koordinatör Yardımcısı Selim Şahin ve Ürdün Türk Kültür Derneği Başkanı Emel Akkad'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Donanım projesi kapsamında, Ürdün Türk Kültür Derneği'nin faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ofis mobilyaları ile teknik ekipman temin edilerek dernek merkezi modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturuldu.

Hayata geçirilen destek sayesinde derneğin kültürel etkinlikleri, eğitim programları ve sosyal faaliyetleri için uygun bir altyapı oluşturulurken, Ürdün ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimin geliştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.

TİKA tarafından sağlanan donanım desteğinin, derneğin uzun vadede sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanımasının yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler

7 milyon nüfuslu ülkeye elendi! Maçtan sonra söylediğiyle kaos çıkardı
Bilecik'te 'Ben gidiyorum' notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp

Yiğit'ten günlerdir haber yok! Babasına bıraktığı not kahretti
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti

Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Anadolu Efes'te Shane Larkin dönemi sona erdi! Fenerbahçe'ye gidiyor

8 yıllık birliktelik sona erdi! Takımından ayrıldı, Fener'e geliyor
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi